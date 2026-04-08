13:26 08.04.2026
Гладков сообщил о ремонте ФОКа в белгородском поселке Ракитное

© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской областиГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
БЕЛГОРОД, 8 апр – РИА Новости. Капитальный ремонт физкультурно-оздоровительного комплекса начался в поселке Ракитное Белгородской области, после обновления его смогут посещать 1,5 тысячи человек, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В Ракитном начали капитальный ремонт физкультурно-оздоровительного комплекса. Надеюсь, что порядка 1,5 тысячи человек, которые живут рядом, они после окончания ремонта будут рады. И это станет новым стимулом заняться спортом. Спорт — это жизнь", — отметил Гладков в своем традиционном обращении в соцсетях.
Как отметили в правительстве региона, последний раз капитальный ремонт физкультурно-оздоровительного комплекса в посёлке Ракитное проводили больше 20 лет назад, но сам ФОК всегда оставался местом притяжения для местных жителей. На данный момент строители уже приступили к демонтажным работам.
Согласно плану реконструкции, в спортивном учреждении полностью обновят внутреннюю и внешнюю отделку. Кроме того, проект включает в себя комплексное благоустройство прилегающей территории: здесь появится новый стадион и современная многофункциональная спортивная площадка.
 
