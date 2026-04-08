"Вы — никто". Высказывание Каллас о перемирии Ирана и США возмутило Запад

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Пользователи Пользователи соцсети X резко отреагировали на высказывание главы евродипломатии Каи Каллас, что соглашение между США и Ираном должно привести к восстановлению судоходства по Ормузскому проливу.

"Идите спать, Кая! Вы — никто!" — подчеркнула @Ajini_.

"Всем плевать, что вы думаете", — написал @mtmalinen.

"Вы осудили безрассудную угрозу США уничтожить иранскую цивилизацию?" — задался вопросом @chenweihua.

"Всех вас, западных трусов, волнуют только судоходство и экономика. Вам все равно на международное право, права человека и так далее. Вы – настоящие лицемеры", — возмутилась @NoedineM.

"Я не видел, чтобы вы осудили США или Израиль за развязывание этой войны. Ни одного слова. С другой стороны, вы не перестаёте говорить о России . Вы боитесь хоть немного обидеть дядю Сэма? Мы все знаем, что вы не самая умная, и это единственная причина, по которой вас наняли", — высказался @MostarSasha.

"Судя по всему, вы говорите со всеми, кроме победителя — вы намеренно постоянно оказываетесь не неправильной стороне истории или просто ничего не понимаете?" — отметила @VonLudowika.