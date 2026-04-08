"Вы — никто". Высказывание Каллас о перемирии Ирана и США возмутило Запад

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Пользователи соцсети X резко отреагировали на высказывание главы евродипломатии Каи Каллас, что соглашение между США и Ираном должно привести к восстановлению судоходства по Ормузскому проливу.
"Идите спать, Кая! Вы — никто!" — подчеркнула @Ajini_.
"Всем плевать, что вы думаете", — написал @mtmalinen.
"Вы осудили безрассудную угрозу США уничтожить иранскую цивилизацию?" — задался вопросом @chenweihua.
"Всех вас, западных трусов, волнуют только судоходство и экономика. Вам все равно на международное право, права человека и так далее. Вы – настоящие лицемеры", — возмутилась @NoedineM.
"Я не видел, чтобы вы осудили США или Израиль за развязывание этой войны. Ни одного слова. С другой стороны, вы не перестаёте говорить о России. Вы боитесь хоть немного обидеть дядю Сэма? Мы все знаем, что вы не самая умная, и это единственная причина, по которой вас наняли", — высказался @MostarSasha.
"Судя по всему, вы говорите со всеми, кроме победителя — вы намеренно постоянно оказываетесь не неправильной стороне истории или просто ничего не понимаете?" — отметила @VonLudowika.
В среду ночью президент США Дональд Трамп заявил о согласии приостановить удары по Ирану на две недели и заверил, что прекращение огня будет двусторонним. Впоследствии Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что Соединенные Штаты согласились с иранским предложением из десяти пунктов, и Тегеран начнет переговоры с США в пятницу, 10 апреля, в столице Пакистана Исламабаде.