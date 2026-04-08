Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:02 08.04.2026

"Вы — никто". Высказывание Каллас о перемирии Ирана и США возмутило Запад

© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Глава евродипломатии Кая Каллас. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Пользователи соцсети X резко отреагировали на высказывание главы евродипломатии Каи Каллас, что соглашение между США и Ираном должно привести к восстановлению судоходства по Ормузскому проливу.
"Идите спать, Кая! Вы — никто!" — подчеркнула @Ajini_.
"Всем плевать, что вы думаете", — написал @mtmalinen.
"Вы осудили безрассудную угрозу США уничтожить иранскую цивилизацию?" — задался вопросом @chenweihua.
"Всех вас, западных трусов, волнуют только судоходство и экономика. Вам все равно на международное право, права человека и так далее. Вы – настоящие лицемеры", — возмутилась @NoedineM.
"Я не видел, чтобы вы осудили США или Израиль за развязывание этой войны. Ни одного слова. С другой стороны, вы не перестаёте говорить о России. Вы боитесь хоть немного обидеть дядю Сэма? Мы все знаем, что вы не самая умная, и это единственная причина, по которой вас наняли", — высказался @MostarSasha.
"Судя по всему, вы говорите со всеми, кроме победителя — вы намеренно постоянно оказываетесь не неправильной стороне истории или просто ничего не понимаете?" — отметила @VonLudowika.
В среду ночью президент США Дональд Трамп заявил о согласии приостановить удары по Ирану на две недели и заверил, что прекращение огня будет двусторонним. Впоследствии Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что Соединенные Штаты согласились с иранским предложением из десяти пунктов, и Тегеран начнет переговоры с США в пятницу, 10 апреля, в столице Пакистана Исламабаде.
В миреСШАИранОрмузский проливДональд ТрампКайя КалласВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала