МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Израиль вновь нанес удар рядом с журналистами RT в Ливане, сообщил телеканал.
Корреспондент Стив Суини отметил, что в центре Бейрута были слышны как минимум два взрыва.
"Сейчас ситуация здесь невероятно напряженная. Люди невероятно нервничают. Эти взрывы происходят за пределами обычной зоны поражения", - сказал Суини в опубликованном каналом видео.
Девятнадцатого марта Суини и оператор RT Али Рида были ранены в результате израильской атаки на юге Ливана.