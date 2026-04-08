Израиль ночью провел волну атак по целям в Иране - РИА Новости, 08.04.2026
10:47 08.04.2026 (обновлено: 11:16 08.04.2026)
Израиль ночью провел волну атак по целям в Иране

Израиль ночью провел волну атак по целям в Иране и продолжает операцию в Ливане

© REUTERS / Mohamad TorokmanИзраильские военные
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
© REUTERS / Mohamad Torokman
Израильские военные. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 8 апр - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что ночью завершила волну атак по целям в Иране и продолжает операции против движения "Хезболлах" в Ливане.
"ЦАХАЛ ночью завершила серию атак в воздушном пространстве Ирана. ЦАХАЛ продолжает борьбу с ..."Хезболлах" в Ливане. В течение ночи ЦАХАЛ атаковала пусковые установки ... по всему Ирану с целью существенного сокращения и подавления возможностей по запуску ракет", - говорится в заявлении для прессы.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о согласии приостановить удары по Ирану на две недели и заверил, что прекращение огня будет двусторонним. Впоследствии Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что Соединенные Штаты согласились с иранским предложением из десяти пунктов, и Тегеран начнет переговоры с США в пятницу, 10 апреля, в столице Пакистана Исламабаде.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществлял ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
