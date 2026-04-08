Израиль ночью провел волну атак по целям в Иране

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 апр - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что ночью завершила волну атак по целям в Иране и продолжает операции против движения "Хезболлах" в Ливане.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о согласии приостановить удары по Ирану на две недели и заверил, что прекращение огня будет двусторонним. Впоследствии Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что Соединенные Штаты согласились с иранским предложением из десяти пунктов, и Тегеран начнет переговоры с США в пятницу, 10 апреля, в столице Пакистана Исламабаде.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществлял ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.