Израилю не нужно перемирие США и Ирана, считает Медведев

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Израиль не решил своих задач на Ближнем Востоке, ему не нужно перемирие США и Ирана, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Медведев в своем Telegram-канале прокомментировал решение о паузе в конфликте между США и Ираном.
"Это шахматы, в которых не двое, а трое игроков. Есть ещё Израиль", - отметил зампред Совбеза.
"Он (Израиль - ред.) играет не на стороне США. Ему перемирие не нужно, и он не решил своих задач. И вполне может сделать свой ход: просто смахнуть все фигуры с шахматной доски. Это делает ситуацию крайне неопределённой", - добавил Медведев.