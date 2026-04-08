Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:22 08.04.2026 (обновлено: 14:32 08.04.2026)
Вице-премьер Италии выразил надежду на возобновление связей с Россией

© РИА Новости / Алессандро Рота | Перейти в медиабанкМаттео Сальвини
© РИА Новости / Алессандро Рота
Перейти в медиабанк
Маттео Сальвини . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
РИМ, 8 апр - РИА Новости. Вице-премьер Италии, глава минтранса и лидер партии "Лига" Маттео Сальвини заявил РИА Новости, что надеется на возобновление сотрудничества с РФ после завершения конфликта на Украине.
Ранее политик и его партия неоднократно высказывались за возобновление поставок углеводородов из Российской Федерации на фоне конфликта на Ближнем Востоке.
"Я надеюсь, что скоро настанет день, когда мы снова сможем говорить о сотрудничестве. Я надеюсь, что скоро смогу снова говорить о сотрудничестве, партнерстве, транспорте и энергетике даже с Россией, когда конфликт завершится. Сейчас это необходимо. Это очень сложно", - ответил на пресс-конференции Сальвини на вопрос корреспондента агентства о перспективах поставок российского газа.
"Должна быть перспектива того, что стороны сложат оружие, потому в условиях продолжающегося конфликта говорить о бизнесе крайне затруднительно", - добавил заместитель председателя правительства.
На пресс-конференции в Ассоциации иностранной прессы в Риме Сальвини указал, что в нынешней ситуации Италии необходимо сосредоточиться на внутренних приоритетах, в частности на росте цен на топливо, которое в ряде регионов превышает 2,2 евро за литр дизеля. По его словам, удорожание топлива может привести к повышению стоимости авиабилетов на отдельных направлениях до 20%, а также усугубляет положение автоперевозчиков, что в конечном итоге отражается на ценах в магазинах.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществлял ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Президент США Дональд Трамп в ночь на среду объявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи позже заявил об открытии Ормузского пролива, на который приходятся около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
В миреИранСШАИталияМаттео СальвиниДональд ТрампАббас АракчиРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала