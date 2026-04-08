Вице-премьер Италии выразил надежду на возобновление связей с Россией

РИМ, 8 апр - РИА Новости. Вице-премьер Италии, глава минтранса и лидер партии "Лига" Маттео Сальвини заявил РИА Новости, что надеется на возобновление сотрудничества с РФ после завершения конфликта на Украине.
Ранее политик и его партия неоднократно высказывались за возобновление поставок углеводородов из Российской Федерации на фоне конфликта на Ближнем Востоке.
"Я надеюсь, что скоро настанет день, когда мы снова сможем говорить о сотрудничестве. Я надеюсь, что скоро смогу снова говорить о сотрудничестве, партнерстве, транспорте и энергетике даже с Россией, когда конфликт завершится. Сейчас это необходимо. Это очень сложно", - ответил на пресс-конференции Сальвини на вопрос корреспондента агентства о перспективах поставок российского газа.
"Должна быть перспектива того, что стороны сложат оружие, потому в условиях продолжающегося конфликта говорить о бизнесе крайне затруднительно", - добавил заместитель председателя правительства.
На пресс-конференции в Ассоциации иностранной прессы в Риме Сальвини указал, что в нынешней ситуации Италии необходимо сосредоточиться на внутренних приоритетах, в частности на росте цен на топливо, которое в ряде регионов превышает 2,2 евро за литр дизеля. По его словам, удорожание топлива может привести к повышению стоимости авиабилетов на отдельных направлениях до 20%, а также усугубляет положение автоперевозчиков, что в конечном итоге отражается на ценах в магазинах.
Президент США Дональд Трамп в ночь на среду объявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи позже заявил об открытии Ормузского пролива, на который приходятся около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.