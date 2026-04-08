Полицейский едет на мотоцикле по улице Рима. Архивное фото

Полицейский едет на мотоцикле по улице Рима

Стало известно, сколько россиян содержатся в тюрьмах Италии

РИМ, 8 апр - РИА Новости. В системе исправительных учреждений Италии содержатся 50 граждан России, выяснило РИА Новости, изучив статистику итальянского минюста.

По состоянию на 31 марта в заключении находятся 48 мужчин и две женщины из России . Из них 15 еще остаются в ожидании окончательного приговора. Доля россиян составляет 0,2% от общего количества заключенных в Италии

Представитель Минюста в разговоре с РИА Новости отказался уточнить, по каким статьям осуждены находящиеся в итальянских тюрьмах россияне.

Румыния и Албания. Наибольшее число заключенных-иностранцев в Италии имеют марокканское гражданство: в общей сложности их 4502 человека. Ниже Марокко в этом рейтинге находятся Тунис

Годом ранее в Италии в заключении находилось 55 россиян, включая шесть женщин. Их доля среди иностранцев, отбывающих наказание на Апеннинах, составляла 0,3%.

Итальянские тюрьмы традиционно испытывают нехватку мест для заключенных и персонала. В настоящее время в итальянских тюрьмах содержатся 64 тысячи человек на 51 тысячу мест. При этом 20 тысяч заключенных являются иностранцами.