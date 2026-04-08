Стало известно, сколько россиян содержатся в тюрьмах Италии

РИМ, 8 апр - РИА Новости. В системе исправительных учреждений Италии содержатся 50 граждан России, выяснило РИА Новости, изучив статистику итальянского минюста.
Более 40 россиян содержатся в тюрьмах Финляндии
Представитель Минюста в разговоре с РИА Новости отказался уточнить, по каким статьям осуждены находящиеся в итальянских тюрьмах россияне.
Годом ранее в Италии в заключении находилось 55 россиян, включая шесть женщин. Их доля среди иностранцев, отбывающих наказание на Апеннинах, составляла 0,3%.
Итальянские тюрьмы традиционно испытывают нехватку мест для заключенных и персонала. В настоящее время в итальянских тюрьмах содержатся 64 тысячи человек на 51 тысячу мест. При этом 20 тысяч заключенных являются иностранцами.
В июле 2025 года сообщалось, что министерство юстиции Италии рассматривает вариант альтернативного тюремному заключению наказания для 10 тысяч человек, содержащихся в исправительных учреждениях страны.