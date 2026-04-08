Свыше 24 тысяч исследований мяса провели в Московской области

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Специалисты Государственной ветеринарной службы Московской области выполнили 24 543 исследования образцов мяса в марте, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

Безопасность мясной продукции – один из ключевых вопросов продовольственной отрасли региона. С этой целью специалисты ветеринарной службы провели масштабную проверку мясной продукции на рынках и ярмарках.

Контроль охватил все основные виды продукции: было проведено 2 770 исследований говядины, 9 238 – свинины, 3 425 – баранины и 9 110 – мяса птицы. Для оценки качества и безопасности применялся комплекс лабораторных методов – физико-химические анализы, дозиметрический контроль и проба варки.

Благодаря такому всестороннему подходу удалось оперативно выявить нарушения. По итогам проверок с реализации было снято 165 килограммов мяса, не соответствующего установленным требованиям.