Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
17:01 08.04.2026
Свыше 24 тысяч исследований мяса провели в Московской области

Перейти в медиабанк
Мясной отдел. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Специалисты Государственной ветеринарной службы Московской области выполнили 24 543 исследования образцов мяса в марте, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
Безопасность мясной продукции – один из ключевых вопросов продовольственной отрасли региона. С этой целью специалисты ветеринарной службы провели масштабную проверку мясной продукции на рынках и ярмарках.
Контроль охватил все основные виды продукции: было проведено 2 770 исследований говядины, 9 238 – свинины, 3 425 – баранины и 9 110 – мяса птицы. Для оценки качества и безопасности применялся комплекс лабораторных методов – физико-химические анализы, дозиметрический контроль и проба варки.
Благодаря такому всестороннему подходу удалось оперативно выявить нарушения. По итогам проверок с реализации было снято 165 килограммов мяса, не соответствующего установленным требованиям.
В ведомстве напомнили, чтобы избежать рисков для здоровья, приобретать мясо нужно исключительно в официальных торговых точках – на рынках и ярмарках.
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)МясоИсследованияПродукты
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала