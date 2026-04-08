Рейтинг@Mail.ru
Исламабад ввел ограничения на передвижения из-за переговоров США и Ирана
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:16 08.04.2026
Исламабад, Пакистан
08.04.2026
© AP Photo / Anjum Naveed
Исламабад, Пакистан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Исламабад в ряде районов ввел ограничения на передвижения граждан и транспорта на фоне предстоящих переговоров США и Ирана, передает агентство Associated Press of Pakistan (APP) со ссылкой на представителя местной дорожной полиции.
"В среду дорожная полиция Исламабада (ITP) выпустила предупреждение для граждан о строгих мерах безопасности и ограничениях движения в красной зоне в связи с передвижением иностранных делегаций", - говорится в материале агентства.
По словам источника агентства, так называемая "красная зона" и прилегающие к ней территории закрыты для всех видов транспорта, за исключением служебных автомобилей. Собеседник агентства указал, что гражданам рекомендуется избегать поездок без особой необходимости на территорию, где введены ограничения.
Президент США Дональд Трамп в ночь на среду заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Впоследствии Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что Соединенные Штаты согласились с иранским предложением из десяти пунктов, и Тегеран начнет переговоры с США в пятницу в столице Пакистана Исламабаде.
В миреСШАИранИсламабадДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала