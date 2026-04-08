Исламабад ввел ограничения на передвижения из-за переговоров США и Ирана

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Исламабад в ряде районов ввел ограничения на передвижения граждан и транспорта на фоне предстоящих переговоров США и Ирана, передает агентство Associated Press of Pakistan (APP) со ссылкой на представителя местной дорожной полиции.
"В среду дорожная полиция Исламабада (ITP) выпустила предупреждение для граждан о строгих мерах безопасности и ограничениях движения в красной зоне в связи с передвижением иностранных делегаций", - говорится в материале агентства.
По словам источника агентства, так называемая "красная зона" и прилегающие к ней территории закрыты для всех видов транспорта, за исключением служебных автомобилей. Собеседник агентства указал, что гражданам рекомендуется избегать поездок без особой необходимости на территорию, где введены ограничения.
Президент США Дональд Трамп в ночь на среду заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Впоследствии Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что Соединенные Штаты согласились с иранским предложением из десяти пунктов, и Тегеран начнет переговоры с США в пятницу в столице Пакистана Исламабаде.