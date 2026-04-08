18:47 08.04.2026 (обновлено: 18:48 08.04.2026)
Делегации США и Ирана прибудут в Исламабад в четверг, утверждает Reuters

Пакистан. Архивное фото
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Рейтер со ссылкой на два источника в Пакистане утверждает, что американская и иранская делегации в четверг прибудут в Исламабад, где в пятницу состоятся переговоры между Ираном и США.
"Делегация США во главе с (вице-президентом - ред.) Джей Ди Вэнсом и иранская делегация во главе со (спикером парламента Мохаммад-Багером - ред.) Галибафом и (главой МИД Ирана Аббасом - ред.) Аракчи прибудут в Исламабад в Пакистане в четверг", - говорится в материале.
При этом президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Ираном пройдут очень скоро в Пакистане с участием спецпосланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, а участие вице-президента Джей Ди Вэнса находится под вопросом из соображений безопасности.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществлял ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Президент США Дональд Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи позже заявил об открытии Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
