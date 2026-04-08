Эрдоган призвал не допустить срыва перемирия вокруг Ирана - РИА Новости, 08.04.2026
17:58 08.04.2026 (обновлено: 18:06 08.04.2026)
© Фото : Администрация президента Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 8 апр - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с американским лидером Дональдом Трампом призвал не допустить срыва перемирия вокруг Ирана.
"Выразив удовлетворение в связи с перемирием, наш президент отметил, что после 40 дней, которые были весьма сложными и тяжелыми для всего мира, появившееся двухнедельное окно возможностей необходимо максимально эффективно использовать для заключения прочного мирного соглашения и не дать возможности сорвать этот процесс",- сообщила канцелярия турецкого лидера.
Эрдоган подчеркнул, что Турция будет и впредь "оказывать все более активную поддержку усилиям по урегулированию конфликта, предпринимаемым совместно с дружественными и братскими странами, в первую очередь с Пакистаном".
Дым на месте удара в Тегеране - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
"Не заблуждайтесь". На Западе жестко высказались о перемирии США и Ирана
Вчера, 15:46
 
