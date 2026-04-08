Цены на пластик в Азии подскочили в 1,5 раза на фоне иранского конфликта

Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:05 08.04.2026
Bloomberg: цены на пластик в Азии выросли в 1,5 раза на фоне иранского конфликта

Пластиковые трубочки. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Цены на пластик в ряде стран Азии подскочили в 1,5 раза на фоне конфликта на Ближнем Востоке, сообщило агентство Блумберг.
"На заводах в Китае, Вьетнаме и Индии цены на такие материалы, как полиэтилен низкой плотности - широко используемый пластик, - выросли на целых 55%", - пишет агентство со ссылкой на гендиректора производителя игрушек Learning Resources Рика Уолденберга (Rick Woldenberg).
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Американский президент Дональд Трамп ранее в среду заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи позже заявил об открытии Ормузского пролива.
На этом фоне заметно снизились цены на нефть и газ в мире. Даже при открытии пролива восстановление поставок сырья будет постепенным, поскольку добыча на нефтяных и газовых месторождениях снизилась, нефтеперерабатывающие заводы сократили или приостановили работу, а некоторые ключевые объекты инфраструктуры в регионе были повреждены в результате ударов.
Это означает, подчеркивает агентство, что цены на нефтехимическую продукцию вряд ли сразу снизятся, и пластмасса необязательно станет дешевле. В марте генеральный директор крупнейшей нефтехимической компании в США Dow Inc. Джим Фиттерлинг (Jim Fitterling) предупредил, что после открытия Ормузского пролива может пройти до девяти месяцев, прежде чем поставки нефтехимической продукции из Персидского залива вернутся к прежним уровням.
В миреИранСШАБлижний ВостокДональд ТрампАббас Аракчи
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала