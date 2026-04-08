Цены на пластик в Азии подскочили в 1,5 раза на фоне иранского конфликта

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Цены на пластик в ряде стран Азии подскочили в 1,5 раза на фоне конфликта на Ближнем Востоке, сообщило агентство Блумберг.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Американский президент Дональд Трамп ранее в среду заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи позже заявил об открытии Ормузского пролива.
На этом фоне заметно снизились цены на нефть и газ в мире. Даже при открытии пролива восстановление поставок сырья будет постепенным, поскольку добыча на нефтяных и газовых месторождениях снизилась, нефтеперерабатывающие заводы сократили или приостановили работу, а некоторые ключевые объекты инфраструктуры в регионе были повреждены в результате ударов.
Это означает, подчеркивает агентство, что цены на нефтехимическую продукцию вряд ли сразу снизятся, и пластмасса необязательно станет дешевле. В марте генеральный директор крупнейшей нефтехимической компании в США Dow Inc. Джим Фиттерлинг (Jim Fitterling) предупредил, что после открытия Ормузского пролива может пройти до девяти месяцев, прежде чем поставки нефтехимической продукции из Персидского залива вернутся к прежним уровням.