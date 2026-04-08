Переговоры с Ираном начнутся 11 апреля, заявили в Белом доме

"Я могу объявить, что президент направляет свою переговорную группу во главе с вице-президентом Соединённых Штатов Джей Ди Вэнсом, специальным посланником (Стивом - ред.) Уиткоффом и мистером (Джаредом - ред.) Кушнером в Исламабад на переговоры в эти выходные. Первый раунд этих переговоров состоится в субботу утром по местному времени, и мы с нетерпением ждём этих очных встреч", - сказала Левитт журналистам.