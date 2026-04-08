Переговоры с Ираном начнутся 11 апреля, заявили в Белом доме - РИА Новости, 08.04.2026
20:43 08.04.2026 (обновлено: 20:56 08.04.2026)
Переговоры с Ираном начнутся 11 апреля, заявили в Белом доме

Команда переговорщиков США отправится в Исламабад, переговоры начнутся в субботу

Исламабад, Пакистан
ВАШИНГТОН, 8 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь Белого Дома Каролин Левитт заявила, что команда переговорщиков США отправится в столицу Пакистана Исламабад для переговоров по Ирану, которые начнутся в субботу.
"Я могу объявить, что президент направляет свою переговорную группу во главе с вице-президентом Соединённых Штатов Джей Ди Вэнсом, специальным посланником (Стивом - ред.) Уиткоффом и мистером (Джаредом - ред.) Кушнером в Исламабад на переговоры в эти выходные. Первый раунд этих переговоров состоится в субботу утром по местному времени, и мы с нетерпением ждём этих очных встреч", - сказала Левитт журналистам.
Президент США Дональд Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи позже заявил об открытии Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
