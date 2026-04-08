Диалог Ирана с США зависит от прекращения атак по Ливану, пишет WSJ

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Американская газета Wall Street Journal утверждает, ссылаясь на источники, что Иран заявил посредникам, что его участие в переговорах с США в Исламабаде зависит от соблюдения прекращения огня в отношении Ливана.
"Иран заявил региональным посредникам, что его участие в переговорах с американскими чиновниками в Исламабаде зависит от прекращения огня в Ливане, предупредив, что он может пересмотреть свое решение о разблокировке Ормузского пролива", - говорится в сообщении издания.
Президент США Дональд Трамп в ночь на среду заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи позже заявил об открытии Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.