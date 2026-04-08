Рубио и Рютте обсудили результаты операции против Ирана - РИА Новости, 08.04.2026
18:30 08.04.2026 (обновлено: 19:58 08.04.2026)
© REUTERS / Anna Rose LaydenГоссекретарь США Марко Рубио и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время встречи в Вашингтоне. 8 апреля 2026
ВАШИНГТОН, 8 апр – РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио и генсек НАТО Марк Рютте обсудили результаты военной операции против Ирана и дипломатические шаги Вашингтона по мирному урегулированию конфликта между Россией и Украиной, сообщает представитель госдепа США Томми Пиготт.
"Госсекретарь Марко Рубио встретился сегодня с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Лидеры обсудили операцию "Эпическая ярость", продолжающиеся усилия под руководством США по достижению завершения российско-украинской войны путем переговоров", - говорится в официальном заявлении Пиготта.
Рубио и Рютте также обсудили вопросы усиления координации и перераспределения нагрузки между союзниками по НАТО, отмечает Пиготт.
В понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что переговорный процесс по Украине пока на паузе и у США много других дел.
С начала года делегации России и Украины при участии США провели три раунда переговоров. Последний состоялся в Женеве 17-18 февраля.
Дональд Трамп и Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
Трамп примет Рютте в Белом доме после угроз о выходе США из НАТО
Вчера, 04:57
 
