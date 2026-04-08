Иран ждет компенсации от США и Израиля, считает эксперт

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Иран будет ждать компенсации за ущерб от США и Израиля для открытия Ормузского пролива, считает директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров.
Президент США Дональд Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи позже заявил об открытии Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Проход через пролив будет возможен через координацию с иранскими вооруженными силами и с учетом технических ограничений.
Высший совет национальной безопасности Ирана также утверждал ранее, что США согласны в том числе выплатить ему компенсацию за разрушения.
"Если иранская сторона согласится на разблокировку пролива, их ожидания могут включать получение компенсации за ущерб, нанесенный как США, так и Израилем в результате проведенных бомбардировок", - сказал Багдасаров "Парламентской газете".
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран наносил ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок нефти и СПГ на мировой рынок.