В США рассказали о допущенной ошибке по отношению к Ирану - РИА Новости, 08.04.2026
16:48 08.04.2026 (обновлено: 16:49 08.04.2026)
В США рассказали о допущенной ошибке по отношению к Ирану

19FortyFive: разведка США ошиблась в оценках ракетных возможностей Ирана

© REUTERS / Dylan MartinezИранская ракета летит в сторону Израиля
Иранская ракета летит в сторону Израиля - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
© REUTERS / Dylan Martinez
Иранская ракета летит в сторону Израиля. Архивное фото
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Американская разведка допустила просчет в оценках ракетных возможностей Тегерана, пишет 19FortyFive.
"По всей видимости, разведывательное сообщество США занизило количество иранских ракет более чем на тысячу", — отмечается в статье.
Автор публикации считает, что американцы уничтожили лишь около трети ракет исламской республики, из-за этого Пентагон и разведка переоценили эффективность своих ударов и не учли реальный арсенал Ирана.
"Разведывательное сообщество США предпочитает замалчивать ошибки, защищать свои институциональные интересы и перекладывать вину в ходе дискуссии", — говорится в материале.
В ночь на среду Вашингтон и Тегеран договорились о двухнедельном прекращении огня. В этот срок ИРИ обязалась обеспечить безопасное судоходство в Ормузском проливе с учетом технических ограничений. Сейчас через него разрешается проходить лишь дружественным ей странам. По данным Tasnim, среди них Россия, Китай, Индия, Ирак и Пакистан.
Стороны также разработают проект мирного соглашения, в основу которого может лечь иранский план из десяти пунктов. В их числе — сохранение за Тегераном контроля над Ормузом, снятие всех санкций, выплата компенсаций, продолжение обогащения урана. Президент США Дональд Трамп назвал это предложение приемлемой основой для диалога. Первый раунд переговоров пройдет 10 апреля в Исламабаде.
