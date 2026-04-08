Коротченко назвал объявленное перемирие победой Ирана

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Фактически принятие США позиции Ирана об условиях завершения боевых действий означает военно-политическую и моральную победу Тегерана, заявил РИА Новости военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

"Фактически принятие Соединенными Штатами позиции Ирана об условиях завершения боевых действий означает военно-политическую и моральную победу Тегерана . На данный момент мы можем сказать, что Иран одержал победу, а США отползли в сторону", - отметил Коротченко

Он подчеркнул, что несмотря на огромное преимущество США в военной силе и возможностях, а также в сфере высокоточного оружия, упорное сопротивление вооруженных сил Ирана и КСИР, сумевших нанести значительный ущерб американским военным базам и объектам в зоне Персидского залива , позволило переломить мировое общественное мнение в пользу Тегерана.

"Иран подошел к нынешнему военному конфликту исключительно подготовленным. Хотя страна в значительной мере утратила военно-морские силы и боевую авиацию, тем не менее главный ударный потенциал иранской армии и КСИР, а именно оперативно-тактические баллистические ракеты ближнего и среднего радиуса действия, а также ударные дроны, рассредоточенные в подземных укрытиях и скальных выработках, позволили Ирану выиграть борьбу в моральном, военном и временном планах", - сказал эксперт.

По его словам, Тегеран продемонстрировал, что технология "мозаичной обороны", когда ответные боевые действия осуществляются на децентрализованной основе, не позволили Соединенным Штатам реализовать свое преимущество за счет уничтожения в первые дни войны высшего политического и военного руководства Ирана.

"Фактически Трамп попал не только в военно-политический капкан, но и в цейтнот, связанные с тем, что чем дальше затягивается война, тем все явственнее обозначается кризис Республиканской партии США на фоне предстоящих в этом году промежуточных выборов в конгресс", - пояснил Коротченко.