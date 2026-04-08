Коротченко назвал объявленное перемирие победой Ирана - РИА Новости, 08.04.2026
14:35 08.04.2026
© REUTERS / Majid AsgaripourМужчина с иранским флагом возле разрушенной в результате авиаудара больницы "Ганди" в Тегеране
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Фактически принятие США позиции Ирана об условиях завершения боевых действий означает военно-политическую и моральную победу Тегерана, заявил РИА Новости военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о согласии приостановить удары по Ирану на две недели и заверил, что прекращение огня будет двусторонним. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи позже сообщил об открытии Ормузского пролива для прохода судов на две недели. Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что Штаты согласились с иранским предложением из 10 пунктов, переговоры начнутся в Исламабаде 10 апреля.
"Это капитуляция". Почему Трамп согласился на переговоры с Ираном
Вчера, 14:15
"Фактически принятие Соединенными Штатами позиции Ирана об условиях завершения боевых действий означает военно-политическую и моральную победу Тегерана. На данный момент мы можем сказать, что Иран одержал победу, а США отползли в сторону", - отметил Коротченко.
Он подчеркнул, что несмотря на огромное преимущество США в военной силе и возможностях, а также в сфере высокоточного оружия, упорное сопротивление вооруженных сил Ирана и КСИР, сумевших нанести значительный ущерб американским военным базам и объектам в зоне Персидского залива, позволило переломить мировое общественное мнение в пользу Тегерана.
"Иран подошел к нынешнему военному конфликту исключительно подготовленным. Хотя страна в значительной мере утратила военно-морские силы и боевую авиацию, тем не менее главный ударный потенциал иранской армии и КСИР, а именно оперативно-тактические баллистические ракеты ближнего и среднего радиуса действия, а также ударные дроны, рассредоточенные в подземных укрытиях и скальных выработках, позволили Ирану выиграть борьбу в моральном, военном и временном планах", - сказал эксперт.
По его словам, Тегеран продемонстрировал, что технология "мозаичной обороны", когда ответные боевые действия осуществляются на децентрализованной основе, не позволили Соединенным Штатам реализовать свое преимущество за счет уничтожения в первые дни войны высшего политического и военного руководства Ирана.
Иран не будет обогащать уран, заявил Трамп
Вчера, 14:31
"Фактически Трамп попал не только в военно-политический капкан, но и в цейтнот, связанные с тем, что чем дальше затягивается война, тем все явственнее обозначается кризис Республиканской партии США на фоне предстоящих в этом году промежуточных выборов в конгресс", - пояснил Коротченко.
Аналитик при этом оговорился, что сам факт достижения неких мирных договоренностей "не является юридически железобетонной гарантией перемирия, поскольку в любой момент Вашингтон может аннулировать все прежние договоренности и возобновить боевые действия".
"Вы — никто". Высказывание Каллас о перемирии Ирана и США возмутило Запад
Вчера, 13:02
 
В миреИранСШАТегеран (город)Игорь КоротченкоДональд ТрампАббас АракчиВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
