Рейтинг@Mail.ru
НАТО и США усугубляют ситуацию с мировой безопасностью, заявил посол Ирана - РИА Новости, 08.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:31 08.04.2026 (обновлено: 12:48 08.04.2026)
НАТО и США усугубляют ситуацию с мировой безопасностью, заявил посол Ирана

Посол Джалали: США и НАТО усугубляют ситуацию с безопасностью в мире

© РИА Новости / Максим Блинов
Чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран Казем Джалали во время пленарного заседания "Россия и мир после трансформации. Новые стратегии". 8 апреля 2026
Чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран Казем Джалали во время пленарного заседания Россия и мир после трансформации. Новые стратегии. 8 апреля 2026 - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран Казем Джалали во время пленарного заседания "Россия и мир после трансформации. Новые стратегии". 8 апреля 2026
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Силы НАТО и США усугубляют ситуацию с безопасностью региона в любой точке мира, где бы они не находились, заявил посол Ирана в России Казем Джалали.
"Американские и натовские силы там, где присутствуют, только усугубляют ситуацию с безопасностью в регионе присутствия. Мы понимаем, что силы США и НАТО находятся в различных зонах по все миру, чтобы усугубить ситуацию с безопасностью конкретного региона", - сказал он на Московском экономическом форуме 2026.
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
ВС России нанесли удар по месту разгрузки дронов НАТО в Одесской области
09:18
Посол отметил, что взаимодействие Ирана с Россией, а также со странами, входящими в различные международные организации, включая ШОС, БРИКС и ЕАЭС, должно быть направлено на создание собственной архитектуры безопасности, основанной на внутреннем потенциале.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Во вторник президент США Дональд Трамп заявил о согласии приостановить удары по Ирану на две недели и заверил, что прекращение огня будет двусторонним. Впоследствии Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что Соединенные Штаты согласились с иранским предложением из десяти пунктов, и Тегеран начнет переговоры с США в пятницу, 10 апреля, в столице Пакистана Исламабаде.
Дональд Трамп и Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
Трамп примет Рютте в Белом доме после угроз о выходе США из НАТО
04:57
 
В миреСШАИранРоссияКазем ДжалалиДональд ТрампНАТОШОСБРИКС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала