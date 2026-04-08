НАТО и США усугубляют ситуацию с мировой безопасностью, заявил посол Ирана

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Силы НАТО и США усугубляют ситуацию с безопасностью региона в любой точке мира, где бы они не находились, заявил посол Ирана в России Казем Джалали.
"Американские и натовские силы там, где присутствуют, только усугубляют ситуацию с безопасностью в регионе присутствия. Мы понимаем, что силы США и НАТО находятся в различных зонах по все миру, чтобы усугубить ситуацию с безопасностью конкретного региона", - сказал он на Московском экономическом форуме 2026.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Во вторник президент США Дональд Трамп заявил о согласии приостановить удары по Ирану на две недели и заверил, что прекращение огня будет двусторонним. Впоследствии Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что Соединенные Штаты согласились с иранским предложением из десяти пунктов, и Тегеран начнет переговоры с США в пятницу, 10 апреля, в столице Пакистана Исламабаде.