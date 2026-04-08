Рейтинг@Mail.ru
Иран доказал, что нельзя сломить древнюю цивилизацию, заявил посол в России - РИА Новости, 08.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:08 08.04.2026 (обновлено: 12:49 08.04.2026)
Иран доказал, что нельзя сломить древнюю цивилизацию, заявил посол в России

Джалали: Иран доказал невозможность сломить народ страны боевыми действиями

© РИА Новости / Максим Блинов | Чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран Казем Джалали во время пленарного заседания "Россия и мир после трансформации. Новые стратегии". 8 апреля 2026
Чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран Казем Джалали во время пленарного заседания Россия и мир после трансформации. Новые стратегии. 8 апреля 2026 - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран Казем Джалали во время пленарного заседания "Россия и мир после трансформации. Новые стратегии". 8 апреля 2026
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Иран в противостоянии с США доказал, что нельзя искоренить цивилизацию, которой больше 3000 лет, заявил посол Ирана в России Казем Джалали.
"В этом противостоянии (с США - ред), мы (Иран - ред.) доказали, что той цивилизации, которой больше 3000 лет, не могут искоренить. Страна, которой 250 лет, не может сломить цивилизацию с 3000-летней историей.", - сказал он на Московском экономическом форуме.
Он отметил, что Исламская Республика Иран на практике доказала, что нельзя сломить народ страны бомбами и оружием.
По его словам, сегодня происходят изменения в геополитике. Сегодня не может быть так, чтобы одна супердержава диктовала свою волю другим народам.
Во вторник американский лидер Дональд Трамп на фоне предстоящего истечения своего ультиматума Ирану для заключения сделки и открытия Ормузского пролива подчеркнул, что иранская цивилизация может безвозвратно прекратить свое существование этой ночью. В среду американский лидер заявил о согласии приостановить бомбардировки Ирана на две недели и заверил, что прекращение огня будет двусторонним.
В миреИранСШАРоссияКазем ДжалалиДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала