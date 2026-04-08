Чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран Казем Джалали во время пленарного заседания "Россия и мир после трансформации. Новые стратегии". 8 апреля 2026

Иран доказал, что нельзя сломить древнюю цивилизацию, заявил посол в России

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Иран в противостоянии с США доказал, что нельзя искоренить цивилизацию, которой больше 3000 лет, заявил посол Ирана в России Казем Джалали.

"В этом противостоянии (с США - ред), мы ( Иран - ред.) доказали, что той цивилизации, которой больше 3000 лет, не могут искоренить. Страна, которой 250 лет, не может сломить цивилизацию с 3000-летней историей.", - сказал он на Московском экономическом форуме.

Он отметил, что Исламская Республика Иран на практике доказала, что нельзя сломить народ страны бомбами и оружием.

По его словам, сегодня происходят изменения в геополитике. Сегодня не может быть так, чтобы одна супердержава диктовала свою волю другим народам.