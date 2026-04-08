Иран доказал, что нельзя сломить древнюю цивилизацию, заявил посол в России

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Иран в противостоянии с США доказал, что нельзя искоренить цивилизацию, которой больше 3000 лет, заявил посол Ирана в России Казем Джалали.
Он отметил, что Исламская Республика Иран на практике доказала, что нельзя сломить народ страны бомбами и оружием.
По его словам, сегодня происходят изменения в геополитике. Сегодня не может быть так, чтобы одна супердержава диктовала свою волю другим народам.
Во вторник американский лидер Дональд Трамп на фоне предстоящего истечения своего ультиматума Ирану для заключения сделки и открытия Ормузского пролива подчеркнул, что иранская цивилизация может безвозвратно прекратить свое существование этой ночью. В среду американский лидер заявил о согласии приостановить бомбардировки Ирана на две недели и заверил, что прекращение огня будет двусторонним.