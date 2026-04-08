СМИ раскрыли, как в Израиле на самом деле отнеслись к перемирию с Ираном

В 3:00 мск в среду должен был истечь срок ультиматума, выдвинутого Трампом. Президент США требовал от Тегерана открыть движение по Ормузскому проливу, в противном случае угрожая нанести удары по иранским мостам и электростанциям. Исламская республика пообещала ответные меры, если американцы осуществят задуманное.

Накануне премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф сообщил, что попросил Трампа продлить срок для заключения соглашения США с Ираном на две недели. Также он призвал Тегеран в качестве жеста доброй воли открыть на этот срок Ормузский пролив. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что Трамп ознакомился с предложением Пакистана.