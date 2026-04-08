СМИ: нанесенный Ирану ущерб возместят из средств создаваемого инвестфонда

ТЕГЕРАН, 8 апр - РИА Новости. Нанесенный Ирану ущерб будет возмещен из средств создаваемого "национального инвестиционного" фонда, сообщает агентство Fars.
"Содержание плана, устанавливающего окончательные рамки прекращения огня, включает следующие пункты:… компенсация ущерба, (нанесенного – ред.) Ирану, с созданием национального инвестиционного фонда", - говорится в сообщении.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о согласии приостановить удары по Ирану на две недели и заверил, что прекращение огня будет двусторонним. Впоследствии Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что Тегеран начнет переговоры с США в пятницу, 10 апреля, в столице Пакистана Исламабаде.