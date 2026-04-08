Иран пообещал ответить с полной силой при малейшей ошибке США

ТЕГЕРАН, 8 апр - РИА Новости. Если США совершат "малейшую ошибку" во время перемирия, Иран ответит с полной силой, Тегеран "держит палец на курке", следует из заявления Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) Ирана.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о согласии приостановить бомбардировки Ирана на две недели и заверил, что прекращение огня будет двусторонним.
"Мы держим палец на курке. Если противник совершит малейшую ошибку, мы ответим ему с полной силой", - говорится в заявлении, его цитирует иранское агентство Tasnim.
Ранее Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что Соединённые Штаты согласились с иранским предложением из 10 пунктов. Утверждается, что в него входят положения о сохранении контроля над Ормузским проливом за Ираном, снятии с Тегерана всех санкций, продолжении обогащения Ираном урана, а также выводе войск США с Ближнего Востока.