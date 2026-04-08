Шиитские группировки Ирака заявили о прекращении операций в регионе

ДОХА, 8 апр - РИА Новости. Проиранские шиитские вооруженные группировки в составе "Исламского сопротивления Ирака" объявили о прекращении военных операций с их стороны в стране и регионе на две недели после объявления о перемирии между США и Ираном, говорится в заявлении в Telegram-канале "Исламского сопротивления".
"Исламское сопротивление в Ираке" объявляет о прекращении его военных операций на территории Ирака и в регионе на две недели", - отмечается в заявлении.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о согласии приостановить бомбардировки Ирана на две недели и заверил, что прекращение огня будет двусторонним.
Впоследствии Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что Тегеран начнет переговоры с США в пятницу, 10 апреля, в столице Пакистана Исламабаде.