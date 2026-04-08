Индонезия будет представлена на Дне Победы в Москве, заявил парламентарий - РИА Новости, 08.04.2026
02:16 08.04.2026
Индонезия будет представлена на Дне Победы в Москве, заявил парламентарий

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкНанесение временной дорожной разметки к параду Победы
Нанесение временной дорожной разметки к параду Победы. Архивное фото
ДЖАКАРТА, 8 апр - РИА Новости. Индонезия будет представлена на Дне Победы в Москве в этом году, Джакарта рассматривает этот праздник как символ борьбы народов за независимость, заявил в интервью РИА Новости председатель верхней палаты парламента Индонезии Султан Бактиар Наджамудин.
Политик отметил, что Индонезия неоднократно участвовала в праздновании Дня Победы в России.
"В этом году Индонезия вновь будет представлена на праздновании, хотя пока не определено, кто именно примет участие и на каком уровне. Однако это важное событие для Индонезии, поскольку в современных условиях колониализм продолжает существовать как в физической, так и в нефизической форме", - заявил парламентарий агентству.
Он добавил, что Индонезия рассматривает День Победы "как символ борьбы народов за независимость, поскольку Индонезия сама пережила столетия борьбы с колониализмом".
"Даже в нашей Конституции прямо указано, что "все формы колониализма должны быть уничтожены с лица земли, поскольку они противоречат человечности и справедливости", - отметил собеседник агентства.
Он также напомнил, что в 2025 году министр обороны Индонезии Шафри Шамсуддин представлял президента Прабово Субианто на торжествах по случаю 80-летия Победы 9 мая на Красной площади в Москве.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что целый ряд зарубежных государственных деятелей изъявили желание приехать в Москву на 9 Мая, в связи с этим у президента России Владимира Путина в этот день ожидаются международные контакты.
В миреИндонезияМоскваРоссияПрабово СубиантоЮрий УшаковВладимир Путин
 
 
