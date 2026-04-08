Индонезия будет представлена на Дне Победы в Москве, заявил парламентарий

ДЖАКАРТА, 8 апр - РИА Новости. Индонезия будет представлена на Дне Победы в Москве в этом году, Джакарта рассматривает этот праздник как символ борьбы народов за независимость, заявил в интервью РИА Новости председатель верхней палаты парламента Индонезии Султан Бактиар Наджамудин.

Политик отметил, что Индонезия неоднократно участвовала в праздновании Дня Победы в России

"В этом году Индонезия вновь будет представлена на праздновании, хотя пока не определено, кто именно примет участие и на каком уровне. Однако это важное событие для Индонезии, поскольку в современных условиях колониализм продолжает существовать как в физической, так и в нефизической форме", - заявил парламентарий агентству.

Он добавил, что Индонезия рассматривает День Победы "как символ борьбы народов за независимость, поскольку Индонезия сама пережила столетия борьбы с колониализмом".

"Даже в нашей Конституции прямо указано, что "все формы колониализма должны быть уничтожены с лица земли, поскольку они противоречат человечности и справедливости", - отметил собеседник агентства.

Он также напомнил, что в 2025 году министр обороны Индонезии Шафри Шамсуддин представлял президента Прабово Субианто на торжествах по случаю 80-летия Победы 9 мая на Красной площади в Москве