Hyundai и Toyota зарегистрировали товарные знаки в России

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Корейский и японский автопроизводители Hyundai и Toyota зарегистрировали в России товарные знаки Centennial и Toyota Venza, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
Согласно документам, корейская компания подала заявку на регистрацию знака Centennial с фирменным логотипом Hyundai в августе 2024 года, Роспатент принял решение о регистрации в апреле 2026 года.
В свою очередь, японский автоконцерн подал заявку на регистрацию знака Toyota Venza в марте 2025 года, ведомство также приняло решение о регистрации в апреле 2026 года.
Под указанными брендами Hyundai и Toyota хотят продавать в России легковые автомобили, спорткары, фургоны, внедорожники, грузовики, а также комплектующие для них.
Южнокорейский автопроизводитель Hyundai Motor в конце 2023 года сообщил о решении продать автомобильный завод в Санкт-Петербурге российскому ООО "Арт-Финанс", материнской компании ООО "АГР". Сделка была закрыта в начале 2024 года, при этом Hyundai заявляла о сохранении за собой возможности выкупа завода в течение двух лет после продажи.
Toyota прекратила производство в России в 2022 году. На отечественном рынке компания представлена ООО "Тойота Мотор". С 2021 года выручка организации сократилась в 47 раз - с 332 миллиардов рублей до 7,2 миллиарда рублей. По итогам прошлого года прибыль компании составила 2,5 миллиарда рублей.
