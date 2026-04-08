Рейтинг@Mail.ru
Hyundai и Toyota зарегистрировали товарные знаки в России
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:55 08.04.2026
Hyundai и Toyota зарегистрировали в России товарные знаки Centennial и Venza

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкСтенд компании Toyota
Стенд компании Toyota - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в медиабанк
Стенд компании Toyota. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Корейский и японский автопроизводители Hyundai и Toyota зарегистрировали в России товарные знаки Centennial и Toyota Venza, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
Согласно документам, корейская компания подала заявку на регистрацию знака Centennial с фирменным логотипом Hyundai в августе 2024 года, Роспатент принял решение о регистрации в апреле 2026 года.
В свою очередь, японский автоконцерн подал заявку на регистрацию знака Toyota Venza в марте 2025 года, ведомство также приняло решение о регистрации в апреле 2026 года.
Под указанными брендами Hyundai и Toyota хотят продавать в России легковые автомобили, спорткары, фургоны, внедорожники, грузовики, а также комплектующие для них.
Южнокорейский автопроизводитель Hyundai Motor в конце 2023 года сообщил о решении продать автомобильный завод в Санкт-Петербурге российскому ООО "Арт-Финанс", материнской компании ООО "АГР". Сделка была закрыта в начале 2024 года, при этом Hyundai заявляла о сохранении за собой возможности выкупа завода в течение двух лет после продажи.
Toyota прекратила производство в России в 2022 году. На отечественном рынке компания представлена ООО "Тойота Мотор". С 2021 года выручка организации сократилась в 47 раз - с 332 миллиардов рублей до 7,2 миллиарда рублей. По итогам прошлого года прибыль компании составила 2,5 миллиарда рублей.
РоссияСанкт-ПетербургФедеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)Hyundai MotorАГРHyundai CretaToyota CorollaАвто
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала