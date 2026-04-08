"Хезболла" заявила о праве ответных ударов по Израилю - РИА Новости, 08.04.2026
19:40 08.04.2026
"Хезболла" заявила о праве ответных ударов по Израилю

Ливанский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
БЕЙРУТ, 8 апр - РИА Новости. Израильские бомбардировки Ливана дают шиитскому движению "Хезболлах" право на ответ, говорится в заявлении движения.
"Хезболлах" заявила, что кровь погибших и раненых не будет пролита напрасно, а сегодняшние массовые убийства, как и все акты агрессии и жестокие преступления, подтверждают их естественное и законное право на сопротивление оккупации и ответ на ее агрессию", - сообщает в заявлении.
До этого израильская авиация нанесла удары по центральным районам столицы, Мазраа, Манар, Эйн эль-Мрейсе и Барбур, а также по восьми районам южного пригорода.
По данным министерства здравоохранения Ливана, в результате последних ударов по Ливану погибли более 70 человек, ранения получили сотни мирных граждан.
Последствия израильского удара по кладбищу в южном пригороде Бейрута - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
Израиль атаковал кладбище в пригороде Бейрута
