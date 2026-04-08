13:43 08.04.2026 (обновлено: 13:56 08.04.2026)
Стало известно, сколько заработал самый богатый фигурист России

Гуменник возглавил рейтинг российских фигуристов с высокими призовыми в сезоне

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПетр Гуменник
Петр Гуменник. Архивное фото
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Участник Олимпийских игр 2026 года фигурист Петр Гуменник возглавил рейтинг российских фигуристов с самыми высокими призовыми в сезоне-2025/26, согласно данным Forbes.
Гуменник заработал 11,58 млн рублей, из которых 7 млн рублей получил благодаря турниру шоу-программ "Русский вызов" - 5 млн за общую победу, еще по 1 миллиону за "приз зрительских симпатий" и лучшее место в мужском катании. Также в минувшем сезоне он впервые стал чемпионом России и в третий раз выиграл Финал Гран-при.
Второе место в рейтинге заняла вице-чемпионка России, победительница финала Гран-при страны Алиса Двоеглазова, заработавшая 5,57 млн рублей, тройку лидеров замкнула чемпионка России и участница Олимпиады Аделия Петросян (4,27 млн рублей).
В топ-10 также вошли: 4-5. Марк Кондратюк и Дарья Садкова (по 3,77 млн рублей); 6-7. Александра Степанова и Иван Букин (по 3,5 млн рублей); 8. Евгений Семененко (3,48 млн рублей); 9-10. Анастасия Мишина и Александр Галлямов (3,43 млн рублей).
В общей сложности в сезоне-2025/26 больше миллиона рублей заработали 26 пар и одиночников, включая завершивших карьеру олимпийских чемпионов Алину Загитову, Татьяну Волосожар и Максима Транькова.
