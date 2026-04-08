15:09 08.04.2026
Рютте мог повлиять на отказ Трампа от присоединения Гренландии, пишут СМИ

Генсек НАТО Марк Рютте. Архивное фото
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте мог помочь изменить позицию президента США Дональда Трампа в отношении приобретения Гренландии, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"Рютте мог помочь отговорить Трампа от преследования идеи приобретения Гренландии", - говорится в сообщении агентства.
Блумберг подчеркивает, что генсек НАТО напрямую общается с Трампом, в том числе по телефону, а также дает интервью каналам, которые, как он знает, американский лидер и его окружение смотрят. Кроме того, на публике Рютте повторяет позицию и риторику Трампа, а также не гнушается лести. Агентство отмечает, что все это обеспечивает Рютте особый привилегированный статус среди европейских лидеров в общении с Трампом.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
