Жителей Нижегородской и Тверской областей осудили за госизмену

Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:15 08.04.2026
© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 апр - РИА Новости. Жителей Тверской и Нижегородской областей, совершивших государственную измену в интересах Украины, приговорили к длительным срокам лишения свободы, сообщает управление ФСБ Нижегородской области.
Установлено, что житель Нижегородской области посредством переписки в Telegram сформировал у жителя Твери негативное отношение к СВО и склонил его ко вступлению в запрещенную в РФ украинскую террористическую организацию для совершения в ее интересах преступлений и последующего участия в боевых действиях против Вооруженных сил РФ.
Противоправная деятельность была выявлена и пресечена сотрудниками УФСБ России по Нижегородской и Тверской областям. Было возбуждено уголовное дело о госизмене.
«

"Решением суда жителю Твери назначено наказание в виде 16 лет и 9 месяцев лишения свободы с отбыванием в тюрьме первых 3 лет и оставшегося срока в колонии строгого режима, жителю Нижегородской области - 14 лет лишения свободы с отбыванием в тюрьме первых 3 лет и последующих 11 лет в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу", - говорится в сообщении.

ПроисшествияНижегородская областьРоссияТверьФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Telegram
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала