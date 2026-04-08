Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:10 08.04.2026

Куда пропала голова Гоголя: исторический детектив

Николай Васильевич Гоголь на смертном одре - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Николай Васильевич Гоголь на смертном одре
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости, Вадим Минеев. Даже посмертная судьба великого писателя окутана множеством тайн и загадок. Одна из самых невероятных — бесследное исчезновение черепа классика русской литературы. Куда же он подевался?

"Беспокойная могила"

Николай Васильевич Гоголь скончался 21 февраля 1852 года и был похоронен на погосте Свято-Данилова монастыря. Его могилу потревожили несколько раз.
В 1909 году, к столетнему юбилею писателя, место захоронения подвергли масштабной реконструкции.
Рабочие установили новую чугунную решетчатую ограду, подправили памятник и, главное, отремонтировали подземный склеп, где был установлен гроб с прахом. Часть кирпичей свода осыпалась.
Работы на кладбище тогда проводились под надзором настоятеля обители и монахов.
А в 1931-м по Москве поползли пугающие слухи о пропавшей голове Николая Васильевича, и имели они под собой, увы, веские основания.

Загадочное исчезновение

Обнаружилась пропажа, когда по решению советских властей на территории Свято-Данилова монастыря был организован приют для несовершеннолетних правонарушителей, а местное кладбище упразднили.
Останки Гоголя торжественно перезахоронили в июне 1931 года на Новодевичьем. В тот же день погребали прах писателя-славянофила Алексея Хомякова и поэта Николая Языкова.
Могила писателя Николая Гоголя на Новодевичьем кладбище - РИА Новости, 1920, 07.04.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Могила писателя Николая Гоголя на Новодевичьем кладбище
Вот только с Николаем Васильевичем вышла накладка.
На кладбище пригласили по специальным пропускам-приглашениям видных представителей советской общественности.
В их числе находились и писатели.
"Могилу Гоголя вскрывали почти целый день. Она оказалась на значительно большей глубине, чем обычные захоронения. <…> Черепа в гробу не оказалось, и останки Гоголя начинались с шейных позвонков: весь остов скелета был заключен в хорошо сохранившийся сюртук табачного цвета; под сюртуком уцелело даже белье с костяными пуговицами; на ногах были башмаки", — вспоминал профессор Литературного института Владимир Лидин.

Почему Гоголь явился ночью к советскому писателю

Исчезновение черепа вызвало шок у собравшихся. И все же писатели не постыдились кое-что прихватить на память. Тот же Лидин, например, вырезал заранее припасенными ножницами кусок ткани из фалды, чтобы позднее сделать вставку для футляра первого издания "Мертвых душ".
Кое-что с собой взяли другие.
Русский советский писатель Александр Георгиевич Малышкин - РИА Новости, 1920, 07.04.2026
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Русский советский писатель Александр Георгиевич Малышкин
Особенно "отличился" писатель Александр Малышкин. По одной из версий, он принес домой какой-то лоскут ткани, а ночью ему приснился сам Гоголь — огромного роста — и грозно крикнул Малышкину громовым голосом: "А шинелька-то моя!".
Испуганный видением Малышкин наутро поспешил к Новодевичьему кладбищу и запрятал лоскуток в куче свежей земли на новой могиле классика.

Собиратель черепов

О чрезвычайном происшествии было доложено Сталину, который дал команду срочно расследовать дело.
По одной из версий литературоведов, сотрудники НКВД, пытаясь разгадать тайну исчезновения головы Николая Васильевича, довольно быстро вышли на известного коллекционера Алексея Бахрушина.
Во время допросов уцелевших монахов Свято-Данилова монастыря вроде бы выяснилось, что именно Бахрушин выкупил череп классика у местных могильщиков. А произошло это во время реконструкции 1909 года.
Священнослужитель - РИА Новости, 1920, 07.04.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Священнослужитель
"Купец и меценат, по слухам, якобы уже хранил у себя череп великого актера Щепкина и еще один — неизвестный. Бахрушин увенчал "экспонат" серебряным венком, поместил в специальный палисандровый ларец со стеклянным оконцем", — утверждает писатель Владимир Христофоров.
Более того, в монастыре знали об этом и даже проводили закрытое расследование, причем еще в 1909-м. За недосмотр один из монахов был переведен в другую обитель.
О самом происшествии, как рассказали арестанты во время допроса, в монастыре решили помалкивать, чтобы не выносить "сор из избы".
Чекисты кинулись искать Бахрушина, но к тому времени он уже два года как умер. Обыски в музее и у наследников ничего не дали.
Ниточка оборвалась. Впрочем, версия с Бахрушиным неоднократно подвергалась критике, что делает историю еще более запутанной.
 
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала