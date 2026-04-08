Куда пропала голова Гоголя: исторический детектив

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости, Вадим Минеев. Даже посмертная судьба великого писателя окутана множеством тайн и загадок. Одна из самых невероятных — бесследное исчезновение черепа классика русской литературы. Куда же он подевался?

"Беспокойная могила"

Николай Васильевич Гоголь скончался 21 февраля 1852 года и был похоронен на погосте Свято-Данилова монастыря. Его могилу потревожили несколько раз.

В 1909 году, к столетнему юбилею писателя, место захоронения подвергли масштабной реконструкции.

Рабочие установили новую чугунную решетчатую ограду, подправили памятник и, главное, отремонтировали подземный склеп, где был установлен гроб с прахом. Часть кирпичей свода осыпалась.

Работы на кладбище тогда проводились под надзором настоятеля обители и монахов.

А в 1931-м по Москве поползли пугающие слухи о пропавшей голове Николая Васильевича, и имели они под собой, увы, веские основания.

Загадочное исчезновение

Обнаружилась пропажа, когда по решению советских властей на территории Свято-Данилова монастыря был организован приют для несовершеннолетних правонарушителей, а местное кладбище упразднили.

Останки Гоголя торжественно перезахоронили в июне 1931 года на Новодевичьем. В тот же день погребали прах писателя-славянофила Алексея Хомякова и поэта Николая Языкова.

Вот только с Николаем Васильевичем вышла накладка.

На кладбище пригласили по специальным пропускам-приглашениям видных представителей советской общественности.

В их числе находились и писатели.

"Могилу Гоголя вскрывали почти целый день. Она оказалась на значительно большей глубине, чем обычные захоронения. <…> Черепа в гробу не оказалось, и останки Гоголя начинались с шейных позвонков: весь остов скелета был заключен в хорошо сохранившийся сюртук табачного цвета; под сюртуком уцелело даже белье с костяными пуговицами; на ногах были башмаки", — вспоминал профессор Литературного института Владимир Лидин.

Почему Гоголь явился ночью к советскому писателю

Исчезновение черепа вызвало шок у собравшихся. И все же писатели не постыдились кое-что прихватить на память. Тот же Лидин, например, вырезал заранее припасенными ножницами кусок ткани из фалды, чтобы позднее сделать вставку для футляра первого издания "Мертвых душ".

Кое-что с собой взяли другие.

Особенно "отличился" писатель Александр Малышкин. По одной из версий, он принес домой какой-то лоскут ткани, а ночью ему приснился сам Гоголь — огромного роста — и грозно крикнул Малышкину громовым голосом: "А шинелька-то моя!".

Испуганный видением Малышкин наутро поспешил к Новодевичьему кладбищу и запрятал лоскуток в куче свежей земли на новой могиле классика.

Собиратель черепов

О чрезвычайном происшествии было доложено Сталину, который дал команду срочно расследовать дело.

По одной из версий литературоведов, сотрудники НКВД, пытаясь разгадать тайну исчезновения головы Николая Васильевича, довольно быстро вышли на известного коллекционера Алексея Бахрушина.

Во время допросов уцелевших монахов Свято-Данилова монастыря вроде бы выяснилось, что именно Бахрушин выкупил череп классика у местных могильщиков. А произошло это во время реконструкции 1909 года.

"Купец и меценат, по слухам, якобы уже хранил у себя череп великого актера Щепкина и еще один — неизвестный. Бахрушин увенчал "экспонат" серебряным венком, поместил в специальный палисандровый ларец со стеклянным оконцем", — утверждает писатель Владимир Христофоров.

Более того, в монастыре знали об этом и даже проводили закрытое расследование, причем еще в 1909-м. За недосмотр один из монахов был переведен в другую обитель.

О самом происшествии, как рассказали арестанты во время допроса, в монастыре решили помалкивать, чтобы не выносить "сор из избы".

Чекисты кинулись искать Бахрушина, но к тому времени он уже два года как умер. Обыски в музее и у наследников ничего не дали.