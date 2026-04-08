Дюков заявил, что за жителей Дагестана переживает вся страна

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков в комментарии РИА Новости заявил, что решение о проведении благотворительной акции "Сильные вместе" в знак солидарности с жителями Дагестана была принята совместно с лигами и клубами, отметив, что за жителей региона переживает вся Россия.

В среду пресс-служба РФС сообщила РИА Новости, что матчи Кубка России, а также ближайшие туры чемпионата страны будут посвящены пострадавшим от наводнений жителям Дагестана. В рамках акции "Сильные вместе" на все матчи Кубка России, РПЛ и Первой лиги команды выйдут в футболках с надписью "Дагестан, мы с тобой", а дикторы стадионов и комментаторы расскажут о последствиях наводнения в Дагестане и призовут оказать поддержку жителям региона. РФС также призвал спортсменов и болельщиков поддержать акцию и присоединиться к сбору помощи пострадавшим.

"Мы приняли совместное решение с лигами и клубами о проведении этой акции, чтобы помочь жителям Дагестана, пострадавшим от стихийного бедствия. В данном случае важна как финансовая, так и моральная поддержка. Мы хотим показать, что за жителей Дагестана сегодня переживает вся страна. Футбол объединяет, и мы надеемся, что к акции присоединится как можно больше клубов, спортсменов и болельщиков", - заявил Дюков.