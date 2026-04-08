Дюков заявил, что за жителей Дагестана переживает вся страна
18:43 08.04.2026
Дюков заявил, что за жителей Дагестана переживает вся страна

Глава РФС Дюков призвал присоединиться к сбору помощи пострадавшим в Дагестане

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Председатель Правления, ПАО "Газпром нефть" Александр Дюков на ПМЭФ-2025
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков в комментарии РИА Новости заявил, что решение о проведении благотворительной акции "Сильные вместе" в знак солидарности с жителями Дагестана была принята совместно с лигами и клубами, отметив, что за жителей региона переживает вся Россия.
В среду пресс-служба РФС сообщила РИА Новости, что матчи Кубка России, а также ближайшие туры чемпионата страны будут посвящены пострадавшим от наводнений жителям Дагестана. В рамках акции "Сильные вместе" на все матчи Кубка России, РПЛ и Первой лиги команды выйдут в футболках с надписью "Дагестан, мы с тобой", а дикторы стадионов и комментаторы расскажут о последствиях наводнения в Дагестане и призовут оказать поддержку жителям региона. РФС также призвал спортсменов и болельщиков поддержать акцию и присоединиться к сбору помощи пострадавшим.
"Мы приняли совместное решение с лигами и клубами о проведении этой акции, чтобы помочь жителям Дагестана, пострадавшим от стихийного бедствия. В данном случае важна как финансовая, так и моральная поддержка. Мы хотим показать, что за жителей Дагестана сегодня переживает вся страна. Футбол объединяет, и мы надеемся, что к акции присоединится как можно больше клубов, спортсменов и болельщиков", - заявил Дюков.
Обильные осадки в Дагестане 28-29 марта и 5 апреля вызвали массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения. В регионе произошли камнепады и сходы селевых масс, повреждены дороги и мосты. В ряде городов и районов из подтопленных домов эвакуировали людей. В Дербентском районе, где в воскресенье произошел прорыв дамбы Геджухского водохранилища, вывезли более 4 тысяч человек.
ФутболРеспублика ДагестанРоссияДербентский районАлександр ДюковРоссийский футбольный союз (РФС)РПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
