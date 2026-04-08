Последний Герой Советского Союза: за что его наградили

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости, Вадим Минеев. В декабре 1991 года в свой последний президентский день Михаил Горбачев присвоил звание Героя Советского Союза Леониду Михайловичу Солодкову. "Золотую Звезду" ему вручили лишь через 22 дня после распада страны.

Чем он заслужил столь высокую награду?

Будущий Герой родился в 1958 году на Украине, в селе Чернухино. Вскоре семья переехала в Волгоградскую область, в город Волжский. Здесь же Леонид окончил 10 классов.

В 1976 году юноша уехал в Ленинград, где поступил в Высшее военно-морское инженерное училище имени Ф. Э. Дзержинского, после окончания отправился на Черноморский флот, где на спасательном судне "Зангезур" был назначен командиром водолазной группы.

Затем был помощником командира судна по спасательным работам, какое-то время служил в Алжире, где обучал экипажи подводных лодок приемам спасения при аварийных ситуациях.

Всего за несколько лет Леонид Солодков не только сам стал высококлассным водолазом, но и обучил многих глубоководников.

Уникальные эксперименты

Приобретенный опыт оказался востребованным. В 1986 году Леонида Солодкова перевели на службу в Государственный научно-исследовательский институт аварийно-спасательного дела, водолазных и глубоководных работ Министерства обороны СССР.

Здесь ему предстояло принять участие в экспериментах, которые были не просто уникальны — на них в мире еще никто не отваживался.

Первый прошел в 1988 году. Тогда Солодков с небольшой группой водолазов достиг в барокамере сначала "глубины" в 450 метров, которую затем на короткий срок увеличили до 500.

В этих условиях человеческий организм испытывает сильнейшие нагрузки и изменения. Дышать приходилось почти чистым гелием, в который добавлено совсем немного кислорода и азота.

Любое резкое движение причиняет человеку острую боль, полностью пропадают вкусовые ощущения, а общаться можно только жестами или письменно, так как вместо слов слышатся маловразумительные звуки.

Почти месяц продолжалось беспримерное экспериментальное погружение.

Уже после первого эксперимента Леонида Солодкова представляли к присвоению звания Героя Советского Союза, но тогда наградили орденом Красного Знамени.

Полтора месяца взаперти

Эксперимент, же за который Леонид Солодков был представлен к главной награде Советского Союза, прошел в 1991 году.

По его окончании все участники выглядели заросшими и похудевшими. Шутка ли: команда Солодкова провела в барокамере полтора месяца.

И треть этого срока — под давлением в 46 атмосфер, как при погружении на 500 метров.

Все полтора месяца они разговаривали "не своими" голосами. Больно было двигаться, замедлялся мыслительный процесс.

"У нас была балочка между помещениями. Мы все понимали, что надо наклоняться, когда перемещаешься, но каждый раз забывали и били шишки, а потом снова забывали", — рассказыва л Леонид Солодков.

В ходе рекордного погружения было протестировано различное специальное оборудование.

Ответил коротко

Указ о представлении Леонида Солодкова к высшей награде Михаил Горбачев подписал 24 декабря 1991 года. Уже на следующий день СССР исчез с карты мира.

Через месяц на заседании Генштаба Евгений Шапошников вручал Солодкову награду.

Вместо традиционного "Служу Советскому Союзу!" тот просто ответил "Спасибо". Так и закончилась история высшей награды СССР.

Медаль под номером 11664 стала последней: 30 граммов золота высшей пробы, за которые скупщики не раз предлагали хорошие деньги. Но Солодков сразу пресекал такие разговоры, потому что для него эта "Звезда" не имеет цены.

Но последний Герой Советской страны не стал последним Героем Отечества. "Люди есть, история продолжается. Совершить подвиг может каждый", – убежден Герой Советского Союза Леонид Солодков.