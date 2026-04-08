В Германии призывали страны ЕС порвать с американской военной структурой

БЕРЛИН, 8 апр - РИА Новости. Внешнеполитический эксперт немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Севим Дагделен призвала европейские страны-члены НАТО порвать с военной структурой США на фоне конфликта на Ближнем Востоке.
Политик объяснила свой призыв тем, что европейские государства-члены НАТО наряду со странами Персидского залива, Японией и Южной Кореей оказались, по ее словам, настоящими проигравшими в конфликте США и Израиля с Ираном.
"Тысячи гражданских лиц были убиты США и Израилем. Главным проигравшим в этой войне стал не только американский империализм, который с каждой новой войной продолжает подрывать свою гегемонию. Настоящие проигравшие - это европейские члены НАТО, страны Персидского залива, Япония и Республика Южная Корея, которые расстались с иллюзией, будто базы США на их территории хоть как-то способствуют их безопасности", - подчеркнула Дагделен.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществлял ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Президент США Дональд Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Впоследствии Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что Соединенные Штаты согласились с иранским предложением из десяти пунктов, и Тегеран начнет переговоры с США в пятницу в столице Пакистана Исламабаде.