21:56 08.04.2026
СМИ: в Германии обсуждают участие бундесвера в миссии в Ормузском проливе

Флаг Германии. Архивное фото
БЕРЛИН, 8 апр - РИА Новости. Власти Германии в закрытом формате обсуждают сценарии возможного участия бундесвера в миссии по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе, пишет журнал Spiegel со ссылкой на источники в военных кругах.
"Несмотря на то что федеральное правительство (ФРГ - ред.) в настоящее время проявляет большую сдержанность, за кулисами рассматриваются варианты участия бундесвера в военной миссии в Ормузском проливе", - говорится в материале.
Утверждается, что обсуждение ведется в рамках так называемого осторожного планирования на случай поступления соответствующего приказа. По информации издания, бундесвер в случае направления в Ормузский пролив международной военной миссии смог бы участвовать в сопровождении и охране судов. В качестве еще одного варианта рассматривается отправка в пролив немецких минных тральщиков, отмечает Spiegel.
Газета Handelsblatt сообщила в среду со ссылкой на источники в Брюсселе о том, что НАТО обсуждает возможность отправки военно-морской миссии по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществлял ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Президент США Дональд Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи позже заявил об открытии Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
