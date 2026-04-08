Гарбузов: лестничные пролеты пищевого технопарка декорировали граффити

14:03 08.04.2026
Гарбузов: лестничные пролеты технопарка "Рябиновая, 44" декорировали граффити

МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Лестничные пролеты первого профильного пищевого технопарка столицы "Рябиновая, 44" декорировали граффити и муралами, рассказал министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.
Он отметил, что с учетом промышленного профиля изображения выдержаны в гастрономической тематике. Так, на стенах появились стилизованные сюжеты с готовыми продуктами — пиццей, роллами и сладкой выпечкой.
Технопарк построен в рамках двух мер поддержки города: реализации масштабного инвестиционного проекта и программы стимулирования создания мест приложения труда.
"Первый профильный пищевой технопарк — это готовая инфраструктура для производителей, которым важно быстро запускать и масштабировать выпуск продукции в городской черте. Объект площадью более 15 тысяч квадратных метров построен в районе Очаково-Матвеевское и ориентирован на предприятия пищевой промышленности. После выхода резидентов на проектные мощности на площадке будет создано свыше 200 рабочих мест", — приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.
Художники использовали узнаваемые русские орнаментальные паттерны, отсылающие к традициям хохломской росписи. Это решение позволило создать цельную визуальную концепцию общественных пространств и задать узнаваемую атмосферу внутри технопарка.
Генеральный директор RBNA Павел Несмачный подчеркнул, что когда планировалась "Рябиновая", то хотелось создать пространство с характером и вкусом. Он также поблагодарил команду художников, которые соединили индустриальный лофт с элементами народного искусства, и город — за государственную поддержку. Без нее "Рябиновая" не стала бы первым пищевым технопарком Москвы.
Масштабные инвестиционные проекты реализуются в городе с 2016 года и являются одним из ключевых инструментов развития столичной экономики. Благодаря им инвесторы могут на льготных условиях развивать производственные, социальные и коммерческие объекты с обязательствами по созданию рабочих мест.
Программа стимулирования создания мест приложения труда реализуется с 2020 года и охватила почти все районы Москвы. Инвесторы возведут свыше 270 объектов общей площадью 8,3 миллиона квадратных метров. Это новые промпредприятия, офисные и торговые центры, учреждения образования, культуры и спорта.
Всего в развитие Москвы будет привлечено более 2,8 триллиона рублей. Это позволит создать около 360 тысяч рабочих мест почти во всех отраслях экономики города.
Ранее Гарбузов сообщал, что на территории промышленного парка в Новой Москве, реализуемого в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда, завершен художественный проект — роспись фасада производственного здания.
