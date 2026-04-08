Гарбузов: более 230 тысяч раз прослушали подкаст о промышленности Москвы

12:03 08.04.2026
Гарбузов: более 230 тысяч раз прослушали детский подкаст о промышленности Москвы

Гарбузов: более 230 тысяч раз прослушали детский подкаст о промышленности Москвы

МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Более 230 тысяч прослушиваний собрал подкаст "Марат, Полина и робопес" в утреннем эфире "Детского радио" с января по март 2026 года, рассказал министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.
Премьера подкаста состоялась 31 июля 2025 года. Каждую среду в утреннем эфире выходит новая серия приключений. Выпуски можно послушать на сайте радиостанции. Сериал выходит при поддержке Карачаровского механического завода.
70 встреч с партнерами провели промышленники Москвы в Казахстане - РИА Новости, 1920, 07.04.2026
Гарбузов: 70 встреч с партнерами провели промышленники Москвы в Казахстане
Вчера, 17:49
"Московская промышленность — это основа экономики города, рекордные показатели объема производства, рабочие места, а еще — прорывные технологии и наукоемкие разработки. Нам важно рассказывать о том, что на предприятиях столицы смелые идеи превращаются в реальные проекты. Задумывая радиосериал "Марат, Полина и робопес", мы решили заглянуть на сто лет вперед, в 2126 год, чтобы показать, как сегодняшние московские инновации будут развиваться в будущем. Фантастическая составляющая сюжета откликнулась детям — в первом квартале подкаст прослушали более 230 тысяч раз", — приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.
Действие сериала происходит в Москве. Школьники Марат и Полина Смекалкины рассекают на летающих скейтах, воспитывают инопланетного робопса и увлекаются изучением новых технологий. Ребята спасают город от пришельцев, путешествуют на лифте времени по разным эпохам, побеждают коварного хозяина фотонного зазеркалья и летают на далекую планету Пантуб. Справиться с испытаниями героям помогают разработки столичных заводов и московских инженеров.
В столице реализуются многочисленные инициативы, которые направлены на популяризацию промышленности среди разных целевых аудиторий. В том числе в 2019 году появился проект "Открой#Моспром". Он объединяет свыше 150 предприятий и около 10 различных форматов: офлайн- и онлайн-экскурсии на заводы Москвы, лекции, квизы и другие специальные мероприятия.
Ранее Гарбузов сообщал, что представители столичного департамента инвестиционной и промышленной политики провели занятия в рамках образовательного проекта "Разговоры о важном" для учащихся пяти московских школ.
КМЗ установит 46 лифтов в Брянской области - РИА Новости, 1920, 07.04.2026
Гарбузов: КМЗ установит 46 лифтов в Брянской области
Вчера, 12:03
 
