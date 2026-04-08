Гагарин всегда будет примером мужества, считает космонавт
06:42 08.04.2026
Гагарин всегда будет примером мужества, считает космонавт

Космонавт Зубрицкий: Гагарин всегда будет примером мужества

Космонавт Юрий Гагарин. Архивное фото
МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Первый космонавт планеты Юрий Гагарин останется примером мужества, самоотверженности и целеустремлённости, даже когда человек будет способен летать к другим планетам, звёздам и галактикам, рассказал РИА Новости в рамках Недели космоса российский космонавт Алексей Зубрицкий.
"Юрий Гагарин, как 65 лет назад, после того, как он полетел и вернулся на Землю, так и до нынешнего времени остаётся в памяти всего человечества, как тот, кто впервые достиг космической высоты, который открыл двери человечеству в космос. Таким же он останется и в будущем, и навсегда", - сказал Зубрицкий.
По его словам, даже когда человечество будет способно организовывать полёты на другие планеты, а возможно, другие звёздные системы и галактики, имя Гагарина будут помнить и называть в честь него планеты и корабли.
"Для всех будущих поколений он останется примером мужества, самоотверженности, и целеустремлённости", - добавил Зубрицкий.
Первая Неделя космоса проходит в России в 2026 году. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о ежегодном её проведении 6-12 апреля. В 2026 году проведение Недели приурочено к 65-летию полёта Ю.А. Гагарина в космос. Организатор Недели космоса – "Роскосмос".
РИА Новости - информационный партнёр Недели космоса-2026.
