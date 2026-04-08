Гагарин всегда будет примером мужества, считает космонавт

МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Первый космонавт планеты Юрий Гагарин останется примером мужества, самоотверженности и целеустремлённости, даже когда человек будет способен летать к другим планетам, звёздам и галактикам, рассказал РИА Новости в рамках Недели космоса российский космонавт Алексей Зубрицкий.

По его словам, даже когда человечество будет способно организовывать полёты на другие планеты, а возможно, другие звёздные системы и галактики, имя Гагарина будут помнить и называть в честь него планеты и корабли.