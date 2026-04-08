Жительница Крыма призналась, что делала фото по заданию Киева

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Задержанная в Крыму агент украинской разведки на видео ФСБ признала, что по заданию украинских кураторов фотографировала в Керчи российский корабль во время погрузки.

"Мне написали, что мне нужно будет увидеть корабль. Я говорю: "Вот, какой-то новый корабль". Я сфотографировала, было видно четко, я отправила, они дали подтверждение, что это тот корабль, который нужен", - сказала задержанная.

После этого, по ее словам, куратор попросил сообщить, когда закончится загрузка судна.