10:18 08.04.2026 (обновлено: 10:25 08.04.2026)
Жительница Крыма призналась, что делала фото по заданию Киева

Жительница Крыма признала, что по заданию Киева фотографировала корабль в Керчи

Сотрудники ФСБ РФ. Архивное фото
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Задержанная в Крыму агент украинской разведки на видео ФСБ признала, что по заданию украинских кураторов фотографировала в Керчи российский корабль во время погрузки.
Ранее ФСБ сообщила о задержании 25-летней крымчанки, которая по заданию главного управления разведки минобороны Украины передавала сведения о военных объектах, средствах ПВО и российских военнослужащих, а также кораблях в районе Керченского пролива. Кроме того, она координировала ракетный удар по парому в порту "Кавказ" в Краснодарском крае.
"Мне написали, что мне нужно будет увидеть корабль. Я говорю: "Вот, какой-то новый корабль". Я сфотографировала, было видно четко, я отправила, они дали подтверждение, что это тот корабль, который нужен", - сказала задержанная.
После этого, по ее словам, куратор попросил сообщить, когда закончится загрузка судна.
"Я сфотографировала, увеличила фотографию, было видно, что там бочки грузятся, Я говорю: "Ну, вроде бы заканчивают". Я это все сняла, отправила ему", - добавила она.
Республика КрымКиевКерчьФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Происшествия
 
 
