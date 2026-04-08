Рейтинг@Mail.ru
Фицо поблагодарил советских освободителей на мемориале Славин - РИА Новости, 08.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:53 08.04.2026 (обновлено: 20:09 08.04.2026)
Фицо поблагодарил советских освободителей на мемориале Славин

Фицо поблагодарил советских солдат за освобождение Словакии от фашизма

© Фото : соцсети Robert FicoПремьер-министр Словакии Роберт Фицо в ходе торжественного мероприятия на мемориале Славин в Братиславе
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в ходе торжественного мероприятия на мемориале Славин в Братиславе - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
© Фото : соцсети Robert Fico
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в ходе торжественного мероприятия на мемориале Славин в Братиславе
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРАТИСЛАВА, 8 апр - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо поблагодарил советских воинов, освободивших страну от фашизма, почтив их память в ходе торжественного мероприятия на мемориале Славин в Братиславе.
"Первая и самая большая (благодарность - ред.) с большим уважением относится к парням и девушкам, потому что это были парни и девушки, женщинам и мужчинам Красной Армии и Румынской армии за освобождение Словакии, Братиславы и за то, что они принесли нам сюда мир, самую большую ценность, которую мы когда-либо имели", - сказал Фицо на официальных торжествах по случаю годовщины освобождения Братиславы от фашистских захватчиков на мемориале Славин.
Братислава была освобождена от фашизма 4 апреля 1945 года. Памятная дата в этом году совпала с празднованием Пасхи у западных христиан, поэтому официальные торжества по случаю освобождения города были отложены на 8 апреля.
Мемориал Славин посвящен памяти советских солдат, погибших при освобождении Братиславы и ее окрестностей в апреле 1945 года. Мемориал представляет собой композицию, состоящую из центральной части с монументальной скульптурой и окружающих ее рядов могил, где похоронено более 6,8 тысячи советских солдат. Центральный элемент мемориала - величественный обелиск, на вершине которого установлена статуя советского солдата с флагом в руке.
В миреБратиславаСловакияРоберт Фицо
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала