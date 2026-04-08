Фицо поблагодарил советских освободителей на мемориале Славин

БРАТИСЛАВА, 8 апр - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо поблагодарил советских воинов, освободивших страну от фашизма, почтив их память в ходе торжественного мероприятия на мемориале Славин в Братиславе.

"Первая и самая большая (благодарность - ред.) с большим уважением относится к парням и девушкам, потому что это были парни и девушки, женщинам и мужчинам Красной Армии и Румынской армии за освобождение Словакии Братиславы и за то, что они принесли нам сюда мир, самую большую ценность, которую мы когда-либо имели", - сказал Фицо на официальных торжествах по случаю годовщины освобождения Братиславы от фашистских захватчиков на мемориале Славин.

Братислава была освобождена от фашизма 4 апреля 1945 года. Памятная дата в этом году совпала с празднованием Пасхи у западных христиан, поэтому официальные торжества по случаю освобождения города были отложены на 8 апреля.