Филимонов: Вологодчина направит 200 БПЛА военнослужащим в зону СВО
15:28 08.04.2026
Филимонов: Вологодчина направит 200 БПЛА военнослужащим в зону СВО

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Правительство Вологодской области совместно со специалистами областной Противопожарной службы сформировало очередной гуманитарный груз для отправки в зону специальной военной операции, в него входят 200 беспилотных летательных аппаратов, сообщил губернатор региона Георгий Филимонов.
"Делаем все необходимое, чтобы наши бойцы эффективно выполняли боевые задачи и приближали долгожданную Победу. Регулярно по запросам воинских подразделений снабжаем фронт необходимой техникой и оборудованием. В этот раз подготовили партию дронов общей стоимостью 10,5 миллиона рублей. Отправка состоится в ближайшее время", – приводит пресс-служба регионального правительства слова Филимонова.
Георгий Филимонов, губернатор Вологодской области - РИА Новости, 1920, 06.04.2026
Филимонов: в марте ликвидировали 30 "наливаек" и 16 точек продажи вейпов
6 апреля, 14:51
Он добавил, что всего с начала специальной военной операции на гуманитарную помощь и меры социальной поддержки военнослужащих регион направил более 12,1 миллиарда рублей.
В пресс-службе напомнили, что в регионе действует 45 мер поддержки для бойцов и их близких. Выстроена единая система оказания помощи семьям участников СВО по принципу "двух ключей".
В прошлом году установили пять новых региональных мер. В их числе – ежемесячная выплата в размере 2 тысяч рублей детям военнослужащих, обучающимся в СПО и вузах области по очной форме; компенсация 50% стоимости обучения в вузе области на очной форме, но не более 50 тысяч рублей; компенсация до 45 тысяч рублей стоимости обучения по программам подготовки водителей транспортных средств категории "B" вдовам и родителям погибших участников СВО.
Дополнительно ввели ежемесячную выплату детям, обучающимся в СПО и вузах, инвалидов вследствие военной травмы I и II групп и погибших участников СВО. При обучении в СПО размер поддержки составляет 8 тысяч рублей, в вузе – 10 тысяч рублей. Также на 2025/2026 учебный год продлена единовременная выплата в размере 5 тысяч рублей для детей погибших участников СВО на приобретение школьных принадлежностей, обуви и одежды к школе.
Георгий Филимонов - РИА Новости, 1920, 06.04.2026
Филимонов: проблема качества воздуха в Череповце сохраняется
6 апреля, 14:49
 
