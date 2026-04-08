Филимонов: Вологодчина направит 200 БПЛА военнослужащим в зону СВО

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Правительство Вологодской области совместно со специалистами областной Противопожарной службы сформировало очередной гуманитарный груз для отправки в зону специальной военной операции, в него входят 200 беспилотных летательных аппаратов, сообщил губернатор региона Георгий Филимонов.

"Делаем все необходимое, чтобы наши бойцы эффективно выполняли боевые задачи и приближали долгожданную Победу. Регулярно по запросам воинских подразделений снабжаем фронт необходимой техникой и оборудованием. В этот раз подготовили партию дронов общей стоимостью 10,5 миллиона рублей. Отправка состоится в ближайшее время", – приводит пресс-служба регионального правительства слова Филимонова.

Он добавил, что всего с начала специальной военной операции на гуманитарную помощь и меры социальной поддержки военнослужащих регион направил более 12,1 миллиарда рублей.

В пресс-службе напомнили, что в регионе действует 45 мер поддержки для бойцов и их близких. Выстроена единая система оказания помощи семьям участников СВО по принципу "двух ключей".

В прошлом году установили пять новых региональных мер. В их числе – ежемесячная выплата в размере 2 тысяч рублей детям военнослужащих, обучающимся в СПО и вузах области по очной форме; компенсация 50% стоимости обучения в вузе области на очной форме, но не более 50 тысяч рублей; компенсация до 45 тысяч рублей стоимости обучения по программам подготовки водителей транспортных средств категории "B" вдовам и родителям погибших участников СВО.