19:27 08.04.2026 (обновлено: 19:35 08.04.2026)
Венгрия объявила во время визита Вэнса о планах закупить РСЗО HIMARS на $700 млн

ВАШИНГТОН, 8 апр - РИА Новости. Будапешт планирует закупить американские пусковые установки HIMARS на сумму 700 миллионов долларов, сообщил офис вице-президента США Джей Ди Вэнса по итогам его визита в Венгрию.
"Венгрия объявила о планах закупить американские HIMARS на сумму 700 миллионов долларов и интегрировать их в своё оборонное планирование, что усилит способность страны сдерживать агрессию, поддержит рабочие места в американской промышленности и укрепит коллективную оборону НАТО на восточном фланге", - говорится в заявлении офиса.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс
Вице-президент США призвал народ Венгрии бороться против бюрократов ЕС
7 апреля, 19:36
 
