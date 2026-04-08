Венгрия объявила во время визита Вэнса о планах закупить РСЗО HIMARS

ВАШИНГТОН, 8 апр - РИА Новости. Будапешт планирует закупить американские пусковые установки HIMARS на сумму 700 миллионов долларов, сообщил офис вице-президента США Джей Ди Вэнса по итогам его визита в Венгрию.
"Венгрия объявила о планах закупить американские HIMARS на сумму 700 миллионов долларов и интегрировать их в своё оборонное планирование, что усилит способность страны сдерживать агрессию, поддержит рабочие места в американской промышленности и укрепит коллективную оборону НАТО на восточном фланге", - говорится в заявлении офиса.