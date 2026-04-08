Скидки на маркетплейсах очень важны и их надо сохранить, заявили в ФАС

ЗАВИДОВО (Тверская область), 8 апр - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России считает, что скидки на маркетплейсах очень важны и их надо сохранить, сообщил журналистам глава ведомства Максим Шаскольский на тарифной конференции ФАС.
В ноябре прошлого года главы Сбербанка, ВТБ, Т-Банка, Альфа-банка и Совкомбанка направили письмо председателю Госдумы Вячеславу Володину с предложением обязать маркетплейсы устанавливать единую цену на товар вне зависимости от средства платежа, а также запретить прямые скидки, акции и бонусы.
"Очень значимый вопрос. Конечно, надо сохранить скидки. Это очень важно для потребителей", - сказал Шаскольский.
Глава РВБ (объединенная компания Wildberries&Russ) Татьяна Ким ранее в среду отметила, что предложение о введении единой цены на товар вне зависимости от способа платежа является более конструктивной мерой, чем идея запретить скидки, которая звучала от представителей финансового сектора.