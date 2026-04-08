NYT назвала возможного создателя биткоина

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Возможным создателем биткоина, известного под псевдонимом Сатоши Накамото, может быть британский криптограф и глава блокчейн-компании Blockstream Адам Бэк, пишет газета New York Times на основании расследования.

"Создатель биткоина скрывался под псевдонимом Сатоши Накамото в течение 17 лет. Однако цепочка улик, запрятанных глубоко в криптовалютной истории, привела к 55-летнему программисту по имени Адам Бэк", - говорится в материале.

В расследовании журналист Джон Керрейру приводит ряд доказательств, которые, по его мнению, могут подтвердить связь Бэка с Сатоши. Так, Бэк изобрел систему Hashcash, которую Сатоши позаимствовал для майнинга биткоинов. Также журналист указал на такие косвенные факторы, как схожие идеи и слова.

Сам Адам Бэк в своем аккаунте в соцсети X опроверг эту теорию, также заявив, что не знает, кем является Сатоши.