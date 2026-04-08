В школах Екатеринбурга стали тщательнее проводить досмотр личных вещей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 апр - РИА Новости. Досмотр личных вещей учеников стали тщательнее проводить в екатеринбургских школах, при этом новых правил не вводилось, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города.

В среду местные СМИ сообщили, что попасть на уроки учащимся стало сложнее в связи с усилением пропускного режима и более тщательным досмотром личных вещей учеников на входе в учебные заведения.