В школах Екатеринбурга стали тщательнее проводить досмотр личных вещей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 апр - РИА Новости. Досмотр личных вещей учеников стали тщательнее проводить в екатеринбургских школах, при этом новых правил не вводилось, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города.
В среду местные СМИ сообщили, что попасть на уроки учащимся стало сложнее в связи с усилением пропускного режима и более тщательным досмотром личных вещей учеников на входе в учебные заведения.
"Школы Екатеринбурга стали более тщательно выполнять ранее установленные правила. Никаких нововведений нет", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что правила установлены постановлением правительства РФ от 2 августа 2019 года №1006, которое предусматривает в том числе пресечение попыток совершения террористических актов на объектах (территориях) посредством своевременного выявления фактов нарушения пропускного режима, попыток вноса (ввоза) и проноса (провоза) запрещенных предметов (взрывчатых веществ, оружия, боеприпасов, наркотических и других опасных предметов и веществ) на объекты (территории).
