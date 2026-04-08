Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов

Ефимов: в Кузьминках построят жилые дома в рамках проекта КРТ

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Жилые дома в рамках проекта КРТ построят в районе Кузьминки на юго-востоке Москвы, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"Столица подготовила еще один проект комплексного развития территорий в Юго-Восточном административном округе. На трех участках общей площадью 0,86 гектара в районе Кузьминки предстоит построить 36 тысяч квадратных метров жилых многоквартирных домов для реализации программы реновации", - приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса.

В сообщении указывается, что на первых этажах новостроек появятся предприятия малого и среднего бизнеса. Здесь создадут более 80 рабочих мест.

Новостройки разместят на улицах Зеленодольской, Юных Ленинцев и на Волгоградском проспекте, общая площадь квартир в домах составит более 21,5 тысячи "квадратов". Новое жилье смогут получить свыше 700 человек, добавляется в пресс-релизе градостроительного комплекса.