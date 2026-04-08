Ефимов: в Кузьминках построят жилые дома в рамках проекта КРТ - РИА Новости, 08.04.2026
11:02 08.04.2026
Ефимов: в Кузьминках построят жилые дома в рамках проекта КРТ

© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Жилые дома в рамках проекта КРТ построят в районе Кузьминки на юго-востоке Москвы, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Столица подготовила еще один проект комплексного развития территорий в Юго-Восточном административном округе. На трех участках общей площадью 0,86 гектара в районе Кузьминки предстоит построить 36 тысяч квадратных метров жилых многоквартирных домов для реализации программы реновации", - приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 07.04.2026
Ефимов: Москва перейдет на цифровое проектирование объектов к концу года
Вчера, 20:53
В сообщении указывается, что на первых этажах новостроек появятся предприятия малого и среднего бизнеса. Здесь создадут более 80 рабочих мест.
Новостройки разместят на улицах Зеленодольской, Юных Ленинцев и на Волгоградском проспекте, общая площадь квартир в домах составит более 21,5 тысячи "квадратов". Новое жилье смогут получить свыше 700 человек, добавляется в пресс-релизе градостроительного комплекса.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о комплексном развитии четырех неэффективно используемых участков, расположенных в Можайском районе.
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. - РИА Новости, 1920, 07.04.2026
Ефимов: с помощью ИИ удалось повысить эффективность реновации на 15%
Вчера, 20:11
 
