Шанс на мирные договоренности с Ираном есть, считает глава Пентагона

ВАШИНГТОН, 8 апр - РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет считает, что после 40 дней конфликта с Ираном у США есть реальный шанс на заключение мирной сделки с Тегераном.
"Теперь у нас есть шанс на настоящий мир, на реальную сделку. Военное ведомство (Пентагон - ред.) на данный момент свою роль выполнило. Мы остаемся наготове на заднем плане, чтобы гарантировать соблюдение Ираном каждого разумного условия (будущей сделки - ред.)", - сказал Хегсет по время пресс-брифинга в Пентагоне.
Американский лидер Дональд Трамп в ночь на среду объявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи позже заявил об открытии Ормузского пролива, на который приходятся около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.