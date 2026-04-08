Дмитриев оценил решение Ирана открыть Ормузский пролив

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев считает, что мировым энергетическим рынкам потребуются месяцы для восстановления даже с открытым Ормузским проливом.
Как сообщил президент США Дональд Трамп нынешней ночью в своей соцсети Truth Social, Иран согласился на полное и немедленное открытие Ормузского пролива. Решение по проливу стало частью договоренности о двустороннем прекращении огня с Тегераном. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи позже заявил, что Иран открывает Ормузский пролив для прохода судов на две недели, проход будет возможен через координацию с иранскими вооруженными силами и с учетом технических ограничений.
Так глава РФПИ прокомментировал сообщение агентства Блумберг, где приводится мнение глав азиатских авиакомпаний о том, что для нормализации цен на авиационное топливо потребуются месяцы, даже после соглашения Ираном открыть Ормузский пролив в рамках двухнедельного соглашения о прекращении огня с президентом США.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран осуществлял ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, на этот ключевой маршрут приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
Ранее Трамп заявил о согласии приостановить удары по Ирану на две недели и заверил, что прекращение огня будет двусторонним. Впоследствии Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что Тегеран начнет переговоры с США в пятницу, 10 апреля, в столице Пакистана Исламабаде.