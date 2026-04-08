Диетолог объяснила, чем опасны регулярные переедания на ночь - РИА Новости, 08.04.2026
18:14 08.04.2026
Диетолог объяснила, чем опасны регулярные переедания на ночь

Диетолог Соломатина: переедания на ночь приводят к нарушениям в работе мозга

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Регулярные переедания на ночь могут приводить к нарушениям в работе мозга, заявила врач-диетолог и нутрициолог Елена Соломатина.
"Самый чувствительный к этому — мозг. Это означает риск развития ранней деменции и нарушения когнитивных способностей", - сказала Соломатина 360.ru.
Диетолог добавила, что во время ночного сна организм должен очищаться и восстанавливаться. Если же его периодически нагружать, то у него сбиваются привычные ритмы.
Кроме того, по словам Соломатиной, у человека, постоянно переедающего за ужином, будут проблемы с лишним весом. Это приведет к раннему старению и упадку сил.
