Диетолог объяснила, чем опасны регулярные переедания на ночь

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Регулярные переедания на ночь могут приводить к нарушениям в работе мозга, заявила врач-диетолог и нутрициолог Елена Соломатина.

"Самый чувствительный к этому — мозг. Это означает риск развития ранней деменции и нарушения когнитивных способностей", - сказала Соломатина

Диетолог добавила, что во время ночного сна организм должен очищаться и восстанавливаться. Если же его периодически нагружать, то у него сбиваются привычные ритмы.