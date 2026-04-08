Психиатр объяснил, нужны ли препараты для лечения депрессии - РИА Новости, 08.04.2026
03:11 08.04.2026 (обновлено: 11:58 08.04.2026)
Психиатр объяснил, нужны ли препараты для лечения депрессии

Силуэты людей. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 8 апр – РИА Новости. В борьбе с депрессией важно разобраться в ее причине, если она имеет психогенное начало, часто бывает достаточно сменить обстановку, сообщил РИА Новости врач-психиатр, доцент, заведующий отделением клинической психологии и психотерапии Медицинского комплекса Дальневосточного федерального университета Александр Сергиевич.
"Очень часто бывают ситуации, когда человек меняет обстановку и все сразу меняется в лучшую сторону. Просто надо разобраться, откуда ноги растут, особенно если депрессия имеет психогенное начало. Но если это эндогенная депрессия, именно физиологическая, сначала нужно помочь организму физически, допустим, препаратами поддержать себя, а потом уже можно заняться психокоррекцией с психотерапевтом и при необходимости поменять у себя в голове установки", - отметил врач.
По его словам, часто бывает так, что человек проходит медикаментозное лечение, его направляют на курс психокоррекции к психологу или к психотерапевту, и ближе к окончанию и врач, и пациент понимают, что состояние нормализовалось.
"В голове все по полочкам легло, организм начал "дышать", работать, психоэмоциональная сфера оптимизировалась. Но бывает и так, что если были психогенные факторы, которые привели к этому состоянию, а человек поменял обстановку, то все восстанавливается. Надо следить, наблюдать за собой. Как я всегда говорю пациентам, надо любить себя, ухаживать за собой, следить за проявлениями своей психики", - рассказал Сергиевич.
Девушка поднимается по лестнице в офисе - РИА Новости, 1920, 27.03.2026
Психиатр рассказал, люди каких профессий больше подвержены депрессии
27 марта, 04:17
 
